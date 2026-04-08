MASSA MARITTIMA – Si è svolto nella mattinata di martedì 7 aprile il sopralluogo al cantiere di piazza Garibaldi, a Massa Marittima, a cui hanno preso parte l’architetto Vanessa Mazzini, funzionaria di zona della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, la sindaca Irene Marconi, la responsabile Rup del Comune di Massa Marittima, geometra Morena Gentili, gli architetti Stefano Giommoni, Giulio Conti e Bernardo Claus a cui è affidata la progettazione e direzione dei lavori, il consigliere comunale Sandro Poli, presidente della commissione consiliare sui lavori pubblici.

“Si concludono, con il sopralluogo di oggi, le prove di posizionamento delle pietre nella piazza. – spiega la sindaca Irene Marconi – Dalla settimana prossima avvieremo i lavori di posa degli elementi lapidei, mantenendo dove possibile la vecchia pavimentazione e sostituendo i pezzi ammalorati, per garantire sicurezza e fruibilità pedonale e carrabile”.

“La piazza – prosegue la sindaca Marconi – rappresenta un contesto estremamente delicato su cui intervenire: proprio per questo la fase di prova ha richiesto del tempo, per analizzare con attenzione le diverse soluzioni e individuare quella più adeguata. Tutte le fasi si sono svolte sotto l’attenta supervisione della Soprintendenza. L’obiettivo è stato quello di arrivare a una scelta capace di coniugare funzionalità e sicurezza con la tutela dell’identità storica del luogo, mantenendo il più possibile fedele l’immagine iconica della piazza che tutti conoscono, amano e riconoscono.”

Lo stralcio attualmente in corso costituisce una delle fasi del progetto complessivo di riqualificazione della piazza, iniziato con la sostituzione dell’illuminazione. Nel progetto, oltre al completamento della pavimentazione, è prevista la posa della pavimentazione in pietra fino alle fonti dell’Abbondanza.