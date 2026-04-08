GAVORRANO – “Accogliamo con attenzione e spirito costruttivo le sollecitazioni di Cna Grosseto e del suo presidente Saverio Banini, che ringraziamo per aver riportato al centro del dibattito pubblico un tema fondamentale per lo sviluppo economico del nostro territorio: il futuro delle aree artigianali di Bagno di Gavorrano e delle Basse di Caldana”.

“Come amministrazione comunale – afferma il sindaco Stefania Ulivieri – siamo pienamente consapevoli delle criticità evidenziate, a partire dal tema dello spopolamento e della difficoltà di attrarre nuove attività produttive, specie nelle aree interne”.

“Si tratta di dinamiche complesse, che non riguardano soltanto Gavorrano ma un contesto più ampio, e che richiedono risposte strutturate e coordinate tra enti, associazioni di categoria e il sistema economico locale. Nel quadro di un progressivo abbandono delle strutture produttive, gli strumenti della pianificazione comunale di Gavorrano incentivano il recupero del patrimonio edilizio di tipo industriale e artigianale, consentendo, da un lato, consistenti ampliamenti e, dall’altro, permettendo il frazionamento delle unità immobiliare per accogliere le piccole e medie attività”.

“La previsione di una nuova stazione di rifornimento dei carburanti, posta in una area strategica come quella dell’ingresso e dell’uscita della “Nuova Aurelia”, consente di incrementare la gamma dei servizi offerti, non solo per il traffico di attraversamento, ma soprattutto per chi lavora e produce all’interno della zona industriale di Bagno di Gavorrano”.

L’assessore alle attività produttive Francesca Mondei, spiega che “l’amministrazione già all’inizio dello scorso anno ha proposto alla Regione Toscana una serie di interventi di rigenerazione urbana che mirano al miglioramento della qualità architettonica e urbanistica dell’area, riconoscendone il ruolo chiave sia dal punto di vista economico che come strumento di coesione sociale. Come primo passo, il Comune di Gavorrano è risultato assegnatario di un contributo per un progetto di riqualificazione dell’area artigianale di Bagno di Gavorrano che prevede la realizzazione di parcheggi con pavimentazioni drenanti e la rivitalizzazione delle aree a verde pubblico, il cui inizio dei lavori è previsto per il secondo semestre di quest’anno. L’Amministrazione ritiene fondamentale che un corretto contesto insediativo e l’offerta di nuovi servizi, sia un fattore attrattivo per nuovi insediamenti ad alto tasso tecnologico, per la diversificazione dell’offerta, per la valorizzazione delle competenze locali e per la creazione di un sistema di produzione di nuove conoscenze”.

“Proprio in questa direzione – continuano Ulivieri e Mondei – riteniamo fondamentale il contributo delle associazioni come Cna, con le quali intendiamo aprire un confronto operativo per individuare strategie condivise e sostenibili, con il duplice obiettivo di aiutare le imprese già presenti e di creare condizioni favorevoli per nuovi insediamenti. Sulle agevolazioni, inoltre, siamo disponibili a valutare misure che possano sorreggere il tessuto imprenditoriale, coerentemente con le possibilità offerte dal bilancio comunale.”

L’amministrazione, infine, è già al lavoro per programmare interventi sul manto stradale, con particolare attenzione alle situazioni più critiche segnalate.