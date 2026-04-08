GROSSETO – La quasi totalità dei lavoratori comunali ha preso parte all’incontro organizzato da Fp Cgil e Uil Fp all’Isola del Giglio. Una presenza massiccia, con una sola assenza giustificata per motivi di salute, che testimonia il livello di preoccupazione e malcontento tra i dipendenti.

Stipendi in ritardo: una situazione non più tollerabile

Al centro del confronto, la questione dei ritardi nel pagamento degli stipendi, un problema che – secondo quanto emerso – si è già verificato quattro volte da ottobre 2025. Una situazione ritenuta ormai inaccettabile sia dai lavoratori che dai rappresentanti sindacali provinciali.

Il disagio economico generato da questi ritardi incide direttamente sulla vita quotidiana dei dipendenti, soprattutto in un contesto particolare come quello insulare. Una condizione che, secondo i sindacati, rappresenta una grave anomalia nel panorama nazionale, tanto più se riferita a un ente pubblico che dovrebbe garantire stabilità e correttezza.

Le richieste dei sindacati: conciliazione e risarcimenti

Netta la posizione di Cgil e Uil, che hanno annunciato l’intenzione di attivare la procedura di conciliazione presso la Prefettura. Tra le azioni previste, anche la possibilità di richiedere interessi e danni qualora i ritardi dovessero ripetersi.

Una linea dura, che punta a ristabilire condizioni di certezza e regolarità nei pagamenti, ritenute imprescindibili per il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Contrattazione e indennità: nodi ancora irrisolti

Nel corso dell’assemblea è emersa anche la necessità di riaprire il confronto su alcune voci del salario accessorio, in particolare sulle indennità, già oggetto di contrasti anche per il 2025.

Secondo quanto denunciato, l’amministrazione sarebbe orientata a procedere con il pagamento di alcune indennità senza la costituzione del fondo e in assenza di una regolare contrattazione sindacale, una prassi che – se confermata – non rispetterebbe la normativa vigente.

Organizzazione in difficoltà e carenza di personale

Altro tema critico riguarda l’organizzazione interna dell’ente, segnata da una carenza di personale che si riflette sull’efficienza dei servizi. I lavoratori denunciano inoltre un progressivo scarico di responsabilità da parte dell’amministrazione sui dipendenti, con un aumento delle pressioni operative nei diversi settori.

Verso nuove iniziative sindacali

Cgil e Uil hanno annunciato iniziative congiunte per ristabilire un clima di relazioni sindacali corrette e costruttive, fondamentali per garantire ai lavoratori la serenità necessaria ad affrontare le complessità di un territorio come quello dell’Isola del Giglio.

Nei prossimi giorni verranno formalizzate richieste precise all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di evitare un ulteriore aggravarsi delle criticità. Una situazione che, oltre a pesare sui dipendenti, rischia di avere ripercussioni dirette anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.