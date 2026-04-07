CASTEL DEL PIANO – Visita del presidente regionale alla Casa di comunità. Nella mattina di oggi, martedì 7 aprile, Eugenio Giani è stato a Castel del Piano per un sopralluogo alla nuova struttura, insieme alla sindaca Cinzia Pieraccini, al direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre e al presidente dell’Unione dei Comuni, Federico Balocchi.

“Si tratta di un presidio fondamentale per la comunità del Monte Amiata – ha commentato Eugenio Giani –, che si integra strettamente con l’ospedale, in grado di rafforzare la sanità territoriale e garantire servizi più vicini ai cittadini, in stretta intesa con il Comune. Stamattina ho potuto constatare l’avanzamento dei lavori e apprezzare la funzionalità degli spazi che saranno presto al servizio del territorio. La nuova struttura potrà fungere da modello anche per altre Case della Comunità”.

Il presidente ha visitato gli spazi del presidio rinnovato e ampliato, che è quasi pronto per essere operativo.

La Casa, una volta operativa, mira ad essere un punto di riferimento locale per la salute dei cittadini, una nuova opportunità di accesso integrato a servizi sanitari, socio-sanitari e sociali attraverso un team multidisciplinare di medici, infermieri, assistenti sociali e altri professionisti della salute.