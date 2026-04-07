CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Presentazione ufficiale del Comune di Castiglione della Pescaia per la cinquantesima edizione del Rally Trofeo Maremma, manifestazione che rappresenta un traguardo storico per il motorsport toscano. L’edizione delle “nozze d’oro” del Rally, organizzato dalla scuderia Maremma Corse 2.0, passa per la prima volta a Castiglione della Pescaia che diventa il cuore operativo dell’evento, ospitando partenza e arrivo su Via Cristoforo Colombo, affacciata sul porto canale, direzione gara e sala stampa nei locali della Biblioteca comunale, parco assistenza in Piazza Ponte Giorgini. Una scelta che consolida il legame tra la manifestazione e la città, rafforzandone il ruolo strategico. “Siamo molto orgogliosi di ospitare questa edizione così importante di uno dei rally più conosciuti e apprezzati del nostro territorio – dichiara la sindaca Elena Nappi – Lo scorso anno abbiamo avuto modo di conoscere il valore della gara grazie alla prova speciale svoltasi a Tirli che ha entusiasmato e coinvolto non solo gli appassionati delle corse ma anche semplici spettatori che si sono trovati davanti ad un evento spettacolare e roboante nel vero senso della parola. Questa edizione speciale che festeggia le nozze d’oro e che si svolge prevalentemente su Castiglione della Pescaia, dove non era mai passato, ha fatto registrare un record di partecipanti iscritti, ben 110 team, rispetto ai 70/80 presenti alle scorse edizioni. Ed anche questo segna un nuovo primato per il nostro paese che evidentemente è molto attrattivo anche per i concorrenti della manifestazione che non sono solo atleti ma anche visitatori del territorio”.

La competizione, in programma l’11 e 12 aprile, proporrà un format articolato su quattro prove speciali diverse: il prologo sabato con la prova spettacolo di Follonica, storica sede del Trofeo Maremma, disegnata attorno al Palazzetto e che si svolgerà al tramonto; domenica i tratti cronometrati del dosso di Tirli, Gavorrano con tratti veloci da Caldana verso Ravi, e Capanne con suggestivi passaggi nei pressi del Lago dell’Accesa. Un tracciato tecnico molto vario pensato per offrire al pubblico momenti di grande spettacolo.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, il Comune ha disposto modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle giornate dedicate alla manifestazione, invitando cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti. Il mercato settimanale del sabato nella giornata dell’11 aprile non sarà effettuato ma sarà posticipato e recuperato in via eccezionale nella giornata di domenica 3 maggio, in modo da avere un vero e proprio weekend dedicato al mercato.

Il 50esimo Trofeo Maremma si conferma non solo come un appuntamento sportivo di rilievo nazionale, ma anche come un’occasione di promozione turistica, capace di coinvolgere la comunità locale ma anche appassionati e visitatori che raggiungeranno Castiglione della Pescaia in un fine settimana all’insegna dello sport, della tradizione e della scoperta del territorio.

“Ringraziamo l’organizzazione – conclude la prima cittadina -, la Scuderia Maremma Corse 2.0, insieme al patron Paolo Santini, per aver creduto in noi, così come tutti gli sponsor tecnici ed economici e i partner che ci affiancheranno in questa avventura, contribuendo alla buona riuscita dell’evento. E confidiamo nella comprensione di cittadini e turisti per i piccoli disagi che potranno verificarsi durante i giorni dell’evento”.

“La scelta di Castiglione della Pescaia come fulcro della manifestazione è senza dubbio vincente – dichiara con orgoglio il patron della Maremma Corse 2.0, Paolo Santini – Abbiamo registrato un numero record di iscritti e questo conferma quanto la località, già rinomata meta turistica, sia attrattiva anche per i partecipanti. Partiremo ancora da Follonica, che ci ha ospitato per tanti anni, per poi proporre un percorso vario pensato per valorizzare alcuni dei panorami più belli della Maremma: Tirli, Gavorrano e Capanne, fino all’arrivo nel centro di Castiglione della Pescaia, dove si terrà la premiazione. Sarà allestito anche un maxischermo per permettere al pubblico di seguire al meglio la manifestazione, che si preannuncia come un grande spettacolo. Il segreto del Rally Maremma è proprio l’affetto che, da 50 anni, unisce piloti e appassionati”.