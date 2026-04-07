GROSSETO – Ancora una trasferta a ranghi ridotti per il Circolo Pattinatori Grosseto, impegnato domani mercoledì sera alle 20,45 sulla pista della Rotellistica Camaiore. Per i ragazzi di Marco Zanobi ed Emilio Minchella c’è sicuramente la possibilità di tornare alla vittoria, visto che i versiliesi sono all’ultimo posto della classifica con appena un punto (conquistato tra l’altro sulla pista di via Mercurio con un pareggio per 4-4); i grossetani, a quattro giornate dalla fine del campionato di serie B, sono penultimi a 10 punti ma non hanno perso tutte le speranze di poter provare ad accedere ai playoff. L’importante sarà entrare in pista con la giusta determinazione e cercare di dosare le forze per andare più avanti rispetto all’ultima prestazione, nella quale nel secondo tempo nel quale si è registrato un crollo che ha permesso ai Pumas di dilagare.

A difendere la porta del CP Grosseto tornerà Luca Squarcia, ma darà anche una mano Mattia Gabbani. I due ragazzi, che militano in A1, con la loro esperienza potranno aiutare gli altri elementi a disputare un incontro di buon livello. Assente, oltre agli squalificati Cardi e Perfetti (scontano la seconda delle tre giornate), il capitano Riccardo Bruzzi, il collante tra giovani e veterani.

I convocati: Squarcia; Gabbani, Giusti, Bianchi, Muntean, Montomoli.

La classifica: Prato 24 punti; Pumas Viareggio 22; Viareggio Hockey B 15; Viareggio Hockey A e Follonica 14; Cgc Viareggio 12; CP Grosseto 10; Rotellistica Camaiore 1.