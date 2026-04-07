ROCCASTRADA – Scontro tra due veicoli al centro della carreggiata lungo la strada di Peruzzo, nel territorio comunale di Roccastrada. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto due mezzi.

Due le persone rimaste ferite, entrambe conducenti dei veicoli. Al momento non risultano altri occupanti coinvolti.

La strada di Peruzzo è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuto personale della Provincia che ha provveduto a bloccare la circolazione sia a monte che a valle del punto dell’impatto.

Sul posto anche la Polizia locale di Roccastrada.