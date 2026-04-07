GROSSETO – Aggiornamento delle 12:40 – L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 11 lungo la strada provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto.

Due le persone rimaste ferite: un uomo di 75 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2, mentre una donna di 76 anni, in condizioni più gravi, è stata trasferita in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa Italiana di Castiglione della Pescaia e di Grosseto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

News delle 11:57 – Incidente intorno alle 11 di questa mattina sulla provinciale della Trappola nella zona tra Grosseto e Principina a mare all’altezza della strada di Principina Terra.

Lo scontro ha coinvolto due auto, una delle due vetture è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato allertato anche l’elicottero Pegaso che è atterrato nella zona.

Ancora non ci sono notizie sulle condizioni dei feriti. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.

Il traffico ha subito rallentamenti e si sono create anche delle code. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire ai soccorsi di intervenire e di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

Quel tratto di strada è piuttosto pericoloso e anche pochi giorni fa, in un altro tratto della provinciale della Trappola, si è registrato un altro incidente.

(notizia in aggiornamento)

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