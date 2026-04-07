GROSSETO – Aggiornamento delle 12:40 – L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 11 lungo la strada provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto.
Due le persone rimaste ferite: un uomo di 75 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2, mentre una donna di 76 anni, in condizioni più gravi, è stata trasferita in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.
News delle 11:57 – Incidente intorno alle 11 di questa mattina sulla provinciale della Trappola nella zona tra Grosseto e Principina a mare all’altezza della strada di Principina Terra.
Lo scontro ha coinvolto due auto, una delle due vetture è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato allertato anche l’elicottero Pegaso che è atterrato nella zona.
Ancora non ci sono notizie sulle condizioni dei feriti. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.
Il traffico ha subito rallentamenti e si sono create anche delle code. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire ai soccorsi di intervenire e di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.
Quel tratto di strada è piuttosto pericoloso e anche pochi giorni fa, in un altro tratto della provinciale della Trappola, si è registrato un altro incidente.
(notizia in aggiornamento)
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