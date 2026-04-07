TALAMONE – È stata inaugurata la nuova sede della Pro loco Talamone aps, nella famosa frazione di Orbetello e autentico gioiello della Maremma. La sede si trova in via Nizza, nei locali dell’ex parafarmacia.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la rappresentante del Parco della Maremma, collaboratrice per eventi e referente Pro loco Talamone Aps Claudia Gennari; il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento di Orbetello, Michele Casalini e Carmine De Francesco, delegato per la CRI di Talamone. Una partecipazione istituzionale significativa, che evidenzia la stretta e proficua collaborazione tra i diversi enti del territorio.

In occasione dell’inaugurazione ha preso il via anche la nuova campagna di tesseramento della Pro Loco Talamone APS: un’importante opportunità per incontrare la comunità e promuovere le iniziative in programma per l’estate 2026.

«Con la nuova sede inauguriamo anche una nuova stagione per la Pro Loco e per il nostro borgo – dichiara il presidente Claudio Francesco Chini –. Ripartiamo con una rotta precisa, fatta di idee chiare, positività e voglia di rinascere, grazie anche al sostegno del Parco, della Cri e del Comune. Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, con un’escursione guidata nel Parco della Maremma».