GROSSETO – Prosegue e si rafforza l’iniziativa “Il sindaco che vorrei”, il sondaggio tra i lettori che continua a raccogliere indicazioni in vista delle elezioni amministrative del 2027. Con gli ultimi aggiornamenti il numero complessivo delle preferenze supera quota 600, confermando un interesse sempre più ampio sul futuro politico dei comuni della provincia.

La situazione nei comuni al voto

Il peso principale resta sul capoluogo: Grosseto raccoglie oltre 550 voti, distanziando nettamente gli altri territori. Seguono Pitigliano e Castiglione della Pescaia (20 voti ciascuno), Orbetello (19), Campagnatico (45), Manciano (7), Scansano (6) e Capalbio (4).

Nel capoluogo si rafforza la leadership di Elio Aloia, che sale a 183 preferenze e consolida il primo posto. Alle sue spalle si conferma Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, con 99 voti, mentre Paolo Prisciandaro, commercialista, resta stabilmente terzo con 49 indicazioni.

Il dato più significativo di questo aggiornamento è la crescita di Federico Bettazzi, che con 43 voti si porta al quarto posto, entrando di fatto nel gruppo di testa. Seguono Francesca Bini (27), Federico Guidarelli (23) e Alessio Pernazza (22), mentre Ludovico Baldi (21) e Andrea Allegro (19) completano la parte alta della classifica.

Più staccati ma ancora presenti tra i nomi più indicati Gabriella Capone e Luca Agresti (13 voti ciascuno), quindi Ciro Cirillo (12) e Vincenzo Molaro (10).

Alle loro spalle si conferma una lunga lista di candidati, con numerose indicazioni distribuite anche su nomi con pochi voti. Un elemento che evidenzia come, pur delineandosi una gerarchia nelle prime posizioni, il quadro resti ancora aperto e in evoluzione.

Che cosa succede negli altri comuni

Negli altri comuni emergono dinamiche differenti. A Campagnatico si registra il dato più rilevante dopo Grosseto, con Marco Cinelli nettamente in testa con 31 voti, seguito da Manuel Pasini (5) e da altri candidati più distanti.

A Orbetello la situazione è equilibrata, con Andrea Casamenti e Domenico Covitto entrambi a quota 4, seguiti da Alessandro Ragusa e Mauro Barbini (3 voti ciascuno).

A Castiglione della Pescaia si conferma in testa Leonardo Saletti (10 voti), mentre a Pitigliano guida Emilio Celata (12) con un margine significativo su Luciano Caprini (4).

A Manciano è avanti Alberto Bertinelli (4 voti), seguito da Marco Galli (3), mentre a Scansano si registra un testa a testa tra Roberta Aluigi e Maria Bice Ginesi (2 voti ciascuna). A Capalbio compare il nome di Gianfranco Chelini (4 voti).

Il commento

Il dato che emerge con maggiore evidenza è la forte concentrazione del dibattito su Grosseto, dove si registra non solo il numero più alto di preferenze, ma anche una competizione ormai strutturata tra più candidati. La crescita di Aloia e l’ingresso di Bettazzi nelle prime posizioni segnano un’evoluzione della classifica, mentre negli altri comuni il confronto appare ancora nelle fasi iniziali, con equilibri più fluidi e numeri contenuti.

La classifica generale, comune per comune

Comune Candidato Voti Grosseto Elio Aloia 183 Andrea Bramerini 99 Paolo Prisciandaro 49 Federico Bettazzi 43 Francesca Bini 27 Federico Guidarelli 23 Alessio Pernazza 22 Ludovico Baldi 21 Andrea Allegro 19 Gabriella Capone 13 Luca Agresti 13 Ciro Cirillo 12 Vincenzo Molaro 10 Marco Sodi 9 Sebastiano Venier 9 Amedeo Gabbrielli 6 Edoardo Borghetti 6 Leonardo Marras 6 Pier Carlo Pennacchini 6 Carlo De Martis 5 Fabrizio Rossi 5 Giacomo Cerboni 5 Maria Claudia Rampiconi 5 Nicola Giallini 5 Williams Rotellini 5 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 3 Elio Alpina 3 Gabriele Fusini 3 Alessandro Mazzi 2 Anna Rita Bramerini 2 Daniela Castiglione 2 Ennio Aloia 2 Matteo Tissino 2 Mauro Breggia 2 Michele Falagiani 2 Stefano Rosini 2 Campagnatico Marco Cinelli 31 Manuel Pasini 5 Andrea Maule 2 Giuliano Guerrini 2 Andrea Viani 1 Elismo Pesucci 1 Jacopo Macchi 1 Luca Grisanti 1 Lupo Alberto 1 Capalbio Gianfranco Chelini 4 Orbetello Andrea Casamenti 4 Domenico Covitto 4 Alessandro Ragusa 3 Mauro Barbini 3 Roberto Miralli 2 Valentino Bisconti 1 Roberto Berardi 1 Antonietta Covitto 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 10 Elena Nappi 3 Lorenzo Pavone 3 Federica Lippi 1 Domenico Carducci 1 Aldo Iavarone 1 Susanna Gualtieri 1 Manciano Alberto Bertinelli 4 Marco Galli 3 Pitigliano Emilio Celata 12 Luciano Caprini 4 Ciro Cirillo 1 Giancarlo Landi 1 Giulia Micci 1 Leonardo Zacchei 1 Scansano Roberta Aluigi 2 Maria Bice Ginesi 2 Stefano Rosini 1 Fausto Tenerini 1

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Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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