FOLLONICA – Intervento alle case dell’Ex Ilva, poco prima del Teatro Fonderia Leopolda. Nella mattina di oggi, martedì 7 aprile, sono partiti i lavori per murare gli alloggi inagibili e sfitti, dopo l’ordinanza del sindaco Matteo Buoncristiani.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia locale, Carabinieri, Croce Rossa, il furgone dell’Anas con i mattoni, oltre agli assessori Giorgio Poggetti e Sandro Marrini. Notificato inoltre lo sgombero a chi vive nell’ultima abitazione comunale ancora occupata.

Come riferito dall’Amministrazione comunale, a gennaio erano stati posti i sigilli alle case pericolanti ed erano state allontanate le persone all’interno. Da quattro abitazioni occupate si era passati dunque ad una, quindi ora si stanno rendendo inaccessibili quelle inagibili in attesa che si sblocchi la situazione nell’ultimo alloggio.

L’accesso all’area dell’Ex Ilva al momento è stato transennato e permette solo l’uscita delle auto già parcheggiate all’interno.