GROSSETO – Semaforo verde per il progetto di riqualificazione del carcere di via Saffi. Il Comune di Grosseto ha infatti preso atto della proposta progettuale per l’edificio attualmente sede del carcere circondariale di via Saffi.

«Il progetto prevede un intervento di riqualificazione sia architettonica che funzionale della struttura ed è corredato da elaborati tecnici, relazioni e tavole progettuali ritenuti completi e adeguati alle successive fasi di progettazione – spiega l’Amministrazione comunale -. Si tratta, inoltre, di una delle due idee progettuali finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, elemento che conferisce ulteriore valore e solidità al percorso intrapreso».

L’Amministrazione comunale ha quindi valutato positivamente i contenuti del progetto, che potrà costituire la base per accedere a specifiche linee di finanziamento finalizzate al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’immobile. L’eventuale intervento sarà subordinato all’ingresso dell’edificio nel patrimonio comunale, previo accordo con il Demanio dello Stato.

«Con questo atto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – compiamo un passo concreto verso la valorizzazione di un immobile strategico per la città. La proposta progettuale rappresenta una base solida e credibile su cui costruire un percorso di riqualificazione capace di restituire alla comunità uno spazio oggi non pienamente valorizzato. Il fatto che si tratti di una delle due progettualità sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze rafforza ulteriormente la qualità e la credibilità dell’iniziativa. Abbiamo preso atto di elaborati tecnici completi e di qualità, che ci consentono di guardare con fiducia alle prossime fasi, a partire dalla possibilità di intercettare finanziamenti dedicati alla rigenerazione urbana. L’obiettivo è trasformare questo edificio in una risorsa per Grosseto, capace di rispondere a nuove esigenze e funzioni. Naturalmente, il percorso sarà legato anche alla definizione degli accordi con il Demanio dello Stato per il trasferimento dell’immobile, passaggio fondamentale per poter programmare concretamente gli interventi. Come amministrazione, siamo determinati a cogliere tutte le opportunità disponibili per recuperare e rifunzionalizzare spazi esistenti, evitando nuovo consumo di suolo e puntando sulla qualità urbana. Si tratta di un lavoro che guarda al futuro della città, con una visione chiara: rigenerare, innovare e restituire valore ai luoghi pubblici».

Il provvedimento sarà pubblicato secondo le normative vigenti in materia di trasparenza.