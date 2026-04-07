MONTEROTONDO MARITTIMO – Contributi in arrivo per impianti di recupero dell’acqua piovana, autoclavi e impianti di sollevamento acqua.

Ad aver pubblicato il bando è il Cosvig, su incarico del Comune di Monterotondo Marittimo. Le finalità di questi provvedimenti sono da un lato quella di razionalizzare l’impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo delle acque meteoriche o sotterranee, dall’altra trovare soluzioni alla sempre più frequente carenza di approvvigionamento idrico alle utenze domestiche e produttive, causata dalla ridotta disponibilità di acqua dalle sorgenti.

“Questo bando rappresenta un intervento concreto per affrontare una delle sfide più importanti del nostro tempo: la gestione sostenibile della risorsa idrica – afferma Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo -. Negli ultimi anni abbiamo assistito a situazioni di criticità legate alla scarsità d’acqua, che hanno avuto ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività economiche del territorio. Con questa misura vogliamo incentivare comportamenti virtuosi e sostenere chi sceglie di investire in soluzioni innovative come il recupero dell’acqua piovana e i sistemi di sollevamento. Si tratta di interventi che non solo migliorano l’autonomia delle singole utenze, ma contribuiscono anche a ridurre la pressione sulla rete idrica comunale”.

L’azione 1 del bando prevede l’erogazione di un contributo per impianti di recupero dell’acqua piovana. Gli impianti devono includere sistemi di raccolta, filtraggio e accumulo (con serbatoi di almeno 3.000 litri, interrati o non visibili) e possono riutilizzare anche cisterne dismesse, se adeguatamente pulite. L’acqua raccolta dovrà essere utilizzata almeno per uno dei seguenti scopi: irrigazione di aree verdi e lavaggio di spazi esterni; alimentazione degli scarichi dei servizi igienici; utilizzi tecnologici (ad esempio climatizzazione). Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2026.

L’azione 2 prevede invece l’erogazione di un contributo per l’installazione di impianti di deposito e gestione dell’acqua, come autoclavi e serbatoi in pressione. Gli interventi possono includere: pompa di sollevamento; serbatoio (minimo 200 litri); dispositivi per l’aumento della pressione press control; installazione elettrovalvola per carico serbatoio. L’impianto deve essere completo di vasca di accumulo, gruppo di pompaggio, cassa d’aria in pressione o vasi chiusi di espansione con membrana atossica ed accessori.

Il contributo è determinato nella misura del 60% della spesa sostenuta e debitamente documentata. Per l’azione 1 l’importo massimo di contributo a domanda è di 2000 euro; per l’azione 2 è di 1000 euro. Sono spese ammissibili a contributo quelle relative alle spese tecniche, acquisto materiali, spese relative alle opere murarie/movimento terra e lavori in genere e le spese di installazione.

Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Co.Svi.G. fino al 31 dicembre 2027 (salvo esaurimento delle risorse impegnate).

Il contributo è concesso ai soggetti proprietari, o aventi titolo, di immobili o terreni siti nel Comune di Monterotondo Marittimo.

Il bando e la relativa documentazione sono pubblicati al seguente link:

ttps://www.cosvig.it/bando/bando-per-lassegnazione-di-contributi-per-la-realizzazione-di-sistemi-di-risparmio-idrico-di-autoclavi-e-di-impianti-di-sollevamento-idrico-annualita-2026-2027/

Info: [email protected]