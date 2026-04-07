CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Giusto il tempo di smaltire l’uovo e la colomba di Pasqua che la Blue Factor si rituffa in campionato: a pala Somasini di Seregno domani mercoledì alle 20.45 con arbitri Cristiano Parolon di Bassano e Giorgio Fontana di Milano, il Castiglione anticipa la 26esima e ultima gara della stagione regolare contro il Teamservicecar Hrc Monza. Un match, infrasettimanale, per permettere proprio ai brianzoli di preparare al meglio la trasferta spagnola a Lleida, dove i biancorossoblu saranno impegnati il 18 aprile nella semifinale di World Skate Europe (l’altra sfida è fra gli spagnoli del Calafell e i portoghesi della Juventude Pacense). All’andata i biancocelesti di Massimo Bracali cercarono di tenere testa al quintetto di Martin Ivan Jaquirez, ma alla fine il Monza vinse 6-4 (gol maremmani di Lasorsa, Esuibel, doppietta, e Escobar, per il Monza, Bielsa e Pesavento, entrambi doppietta, Marzonetto e Olmos). La partita però mise in mostra un Castiglione voglioso e mai dopo, andato sotto 3-0 e poi 5-1, e capace di spaventare i brianzoli rimontando fino al 5-4 per poi cedere nell’ultimo assalto con cinque uomini di movimento per il 6-4 all’ultimo secondo. Oggi le situazioni sono cristallizzate: il Monza ha difatti chiuso, in ogni caso, la sua stagione al sesto posto centrando i playoff direttamente; i maremmani saranno chiamati ai playout per cercare di rimanere in categoria.

“Trasferta difficile, inutile negarlo – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – però ho visto una squadra viva negli allenamenti che vuole giocarsi le proprie carte fino alla fine. Nel Monza ci sono grandi giocatori, molti giovani. Noi dobbiamo continuare a batterci”.

La Blue Factor, che poi tornerà in pista domenica al Casa Mora nel 25esimo turno contro il Cgc Viareggio, durante le feste ha giocato un proficuo allenamento con il Cp di Massimo Mariotti, e si è rivisto il lungodegente Serse Cabella, che potrebbe rientrare a disposizione. Lo stesso portiere Michael Saitta ha smaltito il suo infortunio ed è tornato disponibile per questo finale di stagione. Per il resto tutti abili e arruolati.

Questi i precedenti: una delle ultime sfide, prima dell’andata, risale nel 2014-15 in A2. A Monza vittoria il Castiglione vinse per 6-4, poi trasformato in 10-0 per la posizione irregolare di Matteo Zuccheti che doveva scontare una squalifica. Al ritorno ancora vittoria maremmana per 3-1, ma quel campionato lo vinse proprio il Monza con due punti di vantaggio, 52 a 50 proprio davanti al Castiglione. In A1 però tante sfide anche a fine anni Ottanta, sia con Roller che Hockey Monza.

Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile

Cp Grosseto-Trissino

Bcc Centropadana Lodi-Teamservicecar Hrc Monza

Why Sport Valdagno-Sarzana

Forte dei Marmi-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Breganze

Ubroker Bassano-Indeco Afp Giovinazzo

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

Serie A1 – 26a giornata (ultima) 18 aprile

Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione 8/4

Trissino-Why Sport Valdagno

Cgc Viareggio-Ubroker Bassano

Innocenti Cos. Follonica-Bcc Centropadana Lodi

Indeco Afp Giovinazzo-Cp Grosseto

Breganze-Forte dei Marmi

Sarzana-Tr Azzurra Novara

La classifica

Trissino 62 punti; Bassano 60; Cgc Viareggio, Valdagno 48; AW Lodi 44; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 34; Follonica, Sarzana 28; Azzurra Novara 20; Forte dei Marmi 18; Afp Giovinazzo 17; Castiglione 10; Breganze 6