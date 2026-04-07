GROSSETO – “Art Bonus per il sostegno dei beni e dei luoghi della cultura”. Questo il titolo del convegno che si terrà nella sala delle conferenze dell’Ance Grosseto con inizio alle 10 venerdì 10 aprile.

L’incontro tratta dunque il tema dell’Art Bonus, introdotto con la Legge 106/2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del territorio, è lo strumento di sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio pubblico” che, attraverso erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, comporta un credito d’imposta a favore del suo donatore pari al 65% dell’importo erogato.

“In senso generale esso si basa sul principio ispiratore di mantenere le identità culturali, oltre al vantaggio fiscale, per conservare il patrimonio anche dei beni immobili tutelati – spiega Ance -. Le erogazioni liberali in denaro possono essere corrisposte da donatori cittadini indipendentemente dalla propria forma giuridica. Alcuni degli interventi che possono essere sostenuti sono: manutenzione e restauro dei beni pubblici, anche immobiliari, a valenza culturale; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica tra cui: biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. La Legge di stabilità 2016 ha reso permanente l’Art Bonus e la sua agevolazione fiscale”.

Il convegno sarà introdotto da Massimo De Blasis, presidente Ance Grosseto e da Fabio Tagliaferri, presidente e amministratore delegato Ales Spa, la società in house del Ministero della Cultura a cui è stato delegato il funzionamento dell’Art Bonus. Ales Spa rappresenta il principale interlocutore tra i beneficiari ed i donatori, attraverso anche un capillare servizio di consulenza in supporto alle organizzazioni d’impresa, tra cui l’Ance, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili ed altri enti di rappresentanza.

Durante il convegno sono previsti gli interventi di qualificati relatori:

Carolina Botti – direttore valorizzazione patrimonio culturale e It Ales Spa che tratterà il tema: “Art Bonus: il mecenatismo come opportunità per la cultura dei territori”

Marco Zandonà – direzione politiche fiscali Ance che tratterà il tema: “Vantaggi fiscali delle donazioni Art Bonus per imprese e cittadini”

Gabriele Nannetti – Soprintendente della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Siena, Arezzo, Grosseto che tratterà: “Stato e privati insieme per la cura del patrimonio culturale: l’esperienza della Soprintendenza”.

Saranno presenti imprenditori, rappresentanti degli Enti locali, tecnici esperti, responsabili dei luoghi culturali.

Il convegno è aperto alla cittadinanza previa prenotazione tramite il sito www.ancegrosseto.it ovvero la segreteria dell’associazione.