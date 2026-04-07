GROSSETO – Una giornata dedicata alla solidarietà verso cani e gatti in difficoltà è in programma per sabato 11 aprile nei PetStore Conad, dove sarà organizzata una raccolta di alimenti e accessori utili destinata agli animali delle famiglie in situazione di disagio economico e alle associazioni del territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” di Conad, che comprende interventi a favore della comunità in ambito ambientale, sociale ed economico. In questa occasione il focus è sulla protezione degli animali domestici e sul supporto alle realtà che se ne prendono cura quotidianamente.

Nei punti vendita aderenti, i clienti potranno aggiungere alla normale spesa prodotti per cani e gatti e depositarli negli appositi cesti di raccolta situati all’interno dei PetStore. L’obiettivo è garantire cibo, cura e amore agli animali che vivono con famiglie in difficoltà o ospiti di strutture di accoglienza.

Tutti i prodotti donati saranno consegnati a Balzoo – Banco italiano zoologico Aps, organizzazione che, secondo quanto riportato nel materiale informativo, «aiuta 5.000 famiglie tramite la distribuzione mensile di alimenti, oltre a sostenere assiduamente le associazioni locali del territorio».

La collaborazione tra Conad e Balzoo viene presentata come parte delle «tante azioni concrete di “Sosteniamo il Futuro”, il progetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di Conad», con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la rete di supporto sociale anche per la cosiddetta “comunità a quattro zampe”. Informazioni aggiuntive sul programma complessivo sono disponibili sul sito indicato nei materiali promozionali, futuro.conad.it.