GROSSETO – Da domani, mercoledì 8 aprile, e fino a venerdì 10 aprile, i lavoratori di Acquedotto del Fiora saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti sindacali unitari. Una scelta che riguarda circa 440 lavoratori, che operano nelle province di Grosseto e Siena.

“Ci presentiamo – dichiara Gian Luca Fè, della segreteria generale di Femca Cisl Toscana – con una squadra di candidati validi, pronti, con impegno, competenza e responsabilità, a mettersi al servizio dei colleghi”. Per la Femca Cisl, infatti, nella lista “Insieme si può” si presentano Alessio Barzagli, Davide Biagioli, Roberto Fierro, Dario Leoncini e Riccardo Sabatini.

I dipendenti di Acquedotto del Fiora potranno esprimere la propria preferenza online: le votazioni, infatti, sono telematiche. “Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare – sottolinea Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – perché scegliere i propri rappresentanti significa poter partecipare alle scelte dell’azienda e far sentire la propria voce”.