ORBETELLO – Un sondaggio per misurare il sentimento della comunità e un percorso già delineato che punta al referendum: a Fonteblanda si rafforza l’idea di un passaggio amministrativo al Comune di Magliano in Toscana. A sostenerla è il comitato “Fonteblanda per Magliano”, attraverso le parole di Ilenia Cherubini, che rivendica una scelta «condivisa dalla cittadinanza».

«Per troppo tempo abbiamo discusso del nostro futuro solo a mezza voce – afferma Ilenia Cherubini –. Oggi non stiamo più parlando di semplici lamentele: i dati che abbiamo raccolto trasformano il malessere di Fonteblanda in una proposta amministrativa concreta».

«La maggioranza chiede il cambiamento»

Secondo quanto riportato dal comitato, il sondaggio promosso nelle ultime settimane avrebbe evidenziato una netta volontà di cambiamento.

«In sole due settimane abbiamo raccolto una partecipazione che non lascia spazio a interpretazioni: la maggioranza ha scelto il cambiamento – spiega Cherubini –. Come comitato, nato spontaneamente per dare voce ai cittadini, sentiamo il peso e l’onore di questa responsabilità».

Alla base della proposta, sottolinea il comitato, ci sarebbe un diffuso senso di distanza dall’attuale amministrazione comunale.

«Siamo mossi dal sentimento di una frazione che si sente trascurata – prosegue Ilenia Cherubini –. In questi anni le amministrazioni del Comune di Orbetello hanno tralasciato Fonteblanda e questo ci ha spinti a guardare con interesse verso Magliano, un ente che sentiamo più vicino alle esigenze del territorio».

Il percorso: firme e referendum

Il sondaggio rappresenterebbe solo il primo passo di un iter più articolato, che dovrà necessariamente passare attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale.

«Abbiamo già tracciato il percorso – spiega Cherubini –. Nelle prossime riunioni pubbliche illustreremo nel dettaglio l’iter legislativo, poi procederemo con una raccolta firme formale e infine con il referendum, che sarà lo strumento democratico decisivo».

«Processo libero e anonimo»

Il comitato sottolinea anche la volontà di garantire la massima partecipazione e libertà di espressione ai cittadini.

«Vogliamo che ogni residente si senta parte di questa scelta in totale serenità – conclude Ilenia Cherubini –. Sia il sondaggio attuale sia la futura raccolta firme saranno gestiti garantendo il totale anonimato. Ognuno deve poter esprimere la propria opinione senza timori, nell’interesse del futuro di Fonteblanda».

Intanto il confronto resta aperto, in attesa dei prossimi passaggi pubblici che chiariranno tempi e modalità di un percorso che, se portato avanti, potrebbe ridisegnare i confini amministrativi della zona.