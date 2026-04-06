BAGNO DI GAVORRANO – Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, in via Giuseppe Rossa, nel centro abitato di Bagno di Gavorrano, all’altezza dell’incrocio del Cavallinone. Due autovetture si sono scontrate per cause attualmente in fase di accertamento.

La dinamica

L’impatto è avvenuto lungo una strada urbana di collegamento tra diverse aree residenziali e viarie del paese, un tratto solitamente interessato da traffico locale.

Non si registrano persone ferite e, al momento, non si è reso necessario l’intervento dei mezzi sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gavorrano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità nella zona interessata.