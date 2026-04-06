SOVICILLE – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 99, nel territorio comunale di Sovicille, in provincia di Siena.

L’allarme è scattato intorno alle ore 18:50, quando una vettura con a bordo tre persone si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 48 anni, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorsi e rilievi in corso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Siena, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Sovicille, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, e il personale sanitario del 118.

Le condizioni delle tre persone a bordo dell’auto non sono al momento precisate.