MONTEROTONDO MARITTIMO – Una scossa di terremoto, fortunatamente lieve, è stata registrata nella serata di domenica 5 aprile, alle ore 22:57, nella zona collinare a sud-est del comune di Monterotondo Marittimo.

Il sisma, di magnitudo locale 1.5, è stato localizzato a circa 4 chilometri a sud-est di Monterotondo Marittimo, in un’area interna della provincia di Grosseto caratterizzata da bassa sismicità. Le coordinate geografiche dell’evento sono 43.1272 di latitudine e 10.8960 di longitudine, con una profondità stimata di 10 chilometri.

La scossa, di intensità molto debole, non risulta essere stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose. Non si registrano interventi da parte dei mezzi di soccorso né segnalazioni alle forze dell’ordine.

L’evento è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che monitora costantemente l’attività sismica sul territorio nazionale.