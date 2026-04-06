BAGNO DI GAVORRANO – Serata di apprensione oggi, 6 aprile, a Bagno di Gavorrano, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa di una canna fumaria ostruita.

L’allarme è scattato quando gli abitanti della casa si sono accorti del fumo che ha iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione. Sul posto sono stati inviati i soccorsi, compreso il personale del 118, inizialmente allertato per un’eventuale intossicazione. Fortunatamente, una volta verificata la situazione, l’intervento del personale sanitario è stato annullato.

Sono invece rimasti operativi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto, liberando la canna fumaria e ripristinando il corretto tiraggio per evitare ulteriori dispersioni di fumo.