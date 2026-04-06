GROSSETO – La transizione energetica non può trasformarsi in una nuova forma di inquinamento. «È questo il senso dell’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Grosseto dal socio di Italia Nostra, Vittorio Peronaci, con il sostegno di Italia Nostra Toscana e del presidente Francesco Pratesi, che chiede l’avvio di indagini conoscitive sulle possibili contaminazioni del suolo legate agli impianti eolici» (nella foto progetti di pale eoliche in Maremma).
Al centro della segnalazione c’è un tema finora poco discusso: «il possibile rilascio nell’ambiente di sostanze chimiche derivanti dall’usura delle pale degli aerogeneratori, tra cui i Pfas, noti come “forever chemicals”. Secondo quanto evidenziato nell’esposto, l’impatto degli impianti non riguarderebbe solo l’inquinamento acustico – legato anche agli infrasuoni e al cosiddetto “shadow flickering”, ovvero l’effetto delle ombre intermittenti – ma anche la possibile contaminazione dei suoli».
«Un rischio ambientale ancora poco considerato»
«Numerosi studi internazionali – afferma Francesco Pratesi – evidenziano come le pale eoliche, soggette a erosione continua per effetto degli agenti atmosferici, possano rilasciare micro-particelle e sostanze potenzialmente tossiche, tra cui resine e composti contenenti PFAS».
Secondo alcune ricerche citate nell’elaborato allegato all’esposto, una singola turbina potrebbe disperdere nell’ambiente quantità significative di particelle ogni anno, con effetti ancora poco approfonditi sugli ecosistemi e sulla salute umana. Si tratta di sostanze persistenti, che tendono ad accumularsi negli organismi viventi e lungo la catena alimentare.
Il caso Maremma: «Siamo ancora in tempo»
In Maremma il fenomeno è, al momento, limitato. L’unico impianto eolico attualmente presente è quello di Poggi Alti, nel comune di Scansano, realizzato nel 2007.
«Proprio su questo sito – spiega Francesco Pratesi – chiediamo che vengano effettuate analisi del suolo per verificare eventuali contaminazioni già in atto. È un passaggio fondamentale per comprendere l’impatto reale di queste strutture».
Nuovi progetti e timori per il futuro
L’attenzione si concentra però soprattutto sui progetti in fase di autorizzazione. In Maremma sono previste circa 130 nuove pale eoliche, con altezze fino a 200 metri, attualmente all’esame delle procedure di Valutazione di impatto ambientale.
«Parliamo di impianti molto più grandi rispetto a quelli esistenti – sottolinea Pratesi – con un potenziale impatto ambientale superiore, anche in termini di dispersione di sostanze nel suolo e nelle acque, contaminazione delle colture e possibile bioaccumulo lungo la catena alimentare».
«Fermarsi e verificare prima di autorizzare»
Da qui la richiesta avanzata con l’esposto: avviare controlli indipendenti sui terreni circostanti gli impianti già in funzione e integrare le procedure autorizzative con una valutazione specifica del rischio chimico.
«Chiediamo – conclude Francesco Pratesi – che venga applicato con rigore il principio europeo del “Do No Significant Harm” e che si sospenda l’autorizzazione di nuovi impianti fino a quando non sarà pienamente chiarito l’impatto ambientale reale».
Un appello che richiama alla cautela in una fase di forte sviluppo delle energie rinnovabili, ponendo l’attenzione su un equilibrio ancora tutto da definire tra sostenibilità energetica e tutela del territorio.