PIOMBINO – Incidente nella tarda mattinata di oggi in via della Base Geodetica, strada urbana nella zona industriale della città. Per cause in corso di accertamento, una moto e una bicicletta si sono scontrate intorno alle 12:25, facendo scattare l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Rossa di Venturina con personale medicalizzato e la Croce Rossa di Piombino con infermiere a bordo, oltre alla Polizia, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Due le persone coinvolte nell’impatto. Un uomo di 26 anni, residente a Follonica e alla guida della moto, ha riportato ferite abrase e contusioni multiple ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino per accertamenti. Un uomo di 45 anni, residente a Pescia e in sella alla bicicletta, ha invece riportato contusioni ma ha rifiutato il trasferimento in ospedale.

Le condizioni dei feriti non risultano gravi.