FOLLONICA – Jeans camicia e cappello lui, camicetta a fiori e gonnellone lei. Niente pizzo o abito “a meringa” niente gessato o completo. Il matrimonio di Elina Fallini e Roberto Ticciati fu in pieno stile anni 70, quando la cultura Hippie la faceva da padrona e tra i giovani si faceva strada un nuovo modo di vivere, meno legato alle convenzioni e più vicino ad una controcultura basata su pacifismo e fratellanza, dove i veri valori erano l’amicizia e la libertà.

La foro che vi proponiamo è proprio una di questo matrimonio straordinario, che forse fece parlare i bempensanti ma che di contro donò felicità vera e sincera tra gli amici e i parenti della coppia.

I due giovani si sposarono nel 1975, il 24 agosto, nella chiesa di San Leopoldo a Follonica. Dopo il sì Elina e Roberto, bellissimi e raggianti, salirono… in calesse e fecero un giro in paese seguiti dalle moto e auto degli amici. E tra quegli amici anche il mitico Alvaro (si cui abbiamo pubblicato una foto la settimana scorsa), che si presentò vestito di tutto punto da cowboy (lo vediamo disteso in prima fila) come ricorda lo sposo che ha mandato la foto alla nostra redazione. Gli sposi invece sono il ragazzo con la bottiglia in mano e la giovane con il cappello e la camicetta fiorita.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.