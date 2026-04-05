ORBETELLO – «Orbetello è in lutto per la prematura scomparsa di Giorgio Bartolini, 69 anni, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari dopo una lunga malattia» a dirlo la Croce rossa costa d’Argento che prosegue: «La famiglia e i parenti ne danno il triste annuncio e ringraziano fin da ora tutti coloro che si uniranno al loro dolore».

I funerali avranno luogo martedì 7 aprile: il rito funebre sarà celebrato alle ore 16 presso la Chiesa di San Giuseppe. Al termine della funzione religiosa, Bartolini proseguirà per il tempio crematorio di Grosseto.

«Alle famiglie Bartolini e Soldateschi, ai soci della Cri e in particolare a Susanna Galeotti e Riccardo Soldateschi, giungano le più sentite condoglianze» conclude la Croce rossa.