GROSSETO – Una Pasqua all’insegna della solidarietà quella vissuta all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove associazioni del territorio hanno portato un momento di gioia ai bambini ricoverati. Venerdì 3 aprile si è svolta infatti una significativa iniziativa che ha coinvolto il reparto di Pediatria, il Pronto soccorso pediatrico e gli ambulatori, con la consegna di uova di Pasqua solidali e altri doni.

Un gesto semplice ma carico di valore, capace di trasformare una giornata in ospedale in un momento di vicinanza e attenzione per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Le “uova sospese” e l’impegno delle associazioni

Protagoniste dell’iniziativa sono state Ail, Avis e Admo, che hanno promosso la consegna delle “Uova sospese”, simbolo concreto della cultura dell’altruismo.

Sono state distribuite circa 40 uova di Pasqua, insieme a diverse colombe, portando un sorriso ai bambini ricoverati e contribuendo a rendere più sereno il periodo delle festività.

All’incontro erano presenti rappresentanti delle associazioni e del presidio ospedaliero, tra cui il direttore Michele Dentamaro e il responsabile del pronto soccorso Simone Geraci, che hanno accolto e ringraziato i volontari per il gesto.

Educazione e valori: il dono di Capitan Avis

Accanto ai tradizionali dolci pasquali, AVIS ha voluto aggiungere anche un dono dal forte valore educativo: alcune copie di Capitan Avis, un gioco da tavolo pensato per avvicinare i più giovani ai temi della donazione di sangue, della cooperazione e della solidarietà.

Un’iniziativa che unisce il momento ludico a quello formativo, contribuendo a diffondere tra i più piccoli importanti valori civici.

Il contributo del Leo Club Iannitelli

Alla giornata di solidarietà si è unita anche l’azione del Leo Club Iannitelli, che ha fatto visita ai reparti di Pediatria e Medicina dello stesso ospedale portando ulteriori uova di cioccolato.

Un gesto di vicinanza che testimonia ancora una volta l’attenzione del territorio verso il lavoro del personale sanitario e il benessere dei pazienti, in particolare dei più piccoli.

Una comunità che si stringe attorno ai più fragili

L’iniziativa delle uova di Pasqua solidali a Grosseto rappresenta un segnale importante: una comunità capace di unirsi e sostenere chi attraversa momenti difficili. In un contesto delicato come quello ospedaliero, anche un piccolo dono può fare la differenza, portando conforto e speranza.

La giornata al Misericordia si conferma così un esempio concreto di solidarietà locale, capace di coinvolgere associazioni, volontari e istituzioni in un unico grande abbraccio rivolto ai bambini e alle loro famiglie.