GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 4 aprile 2026
Ariete – Sabato che invita alla calma. Hai bisogno di rallentare e recuperare energie. Non tutto va affrontato con la solita intensità.
Toro – Giornata serena, ideale per dedicarti alla casa o a una passione personale. Ti senti stabile e in equilibrio.
Gemelli – Socialità piacevole, ma scegli ambienti che ti stimolino davvero.
Cancro, segno del giorno – Emozioni in primo piano, ma non disordinate. Oggi sei capace di ascoltare, comprendere e offrire sostegno senza perdere te stesso. È un momento favorevole per rafforzare un legame affettivo o chiarire una distanza.
Consiglio escursione: rilassati lungo la spiaggia di Marina di Alberese, dove natura e silenzio aiutano a ritrovare centratura emotiva.
Leone – Generoso ma meno esuberante. Una giornata più intima ti fa bene.
Vergine – Precisione anche nel tempo libero. Oggi organizzi senza rigidità.
Bilancia – Cerchi armonia e la trovi nella condivisione.
Scorpione – Profondo ma sereno. Una riflessione importante prende forma.
Sagittario – Energia moderata ma positiva.
Capricorno – Concretezza e senso pratico anche nel relax.
Acquario – Creatività spontanea, favorita da un clima disteso.
Pesci – Sensibile ma forte interiormente.