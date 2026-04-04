GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 4 aprile 2026

Ariete – Sabato che invita alla calma. Hai bisogno di rallentare e recuperare energie. Non tutto va affrontato con la solita intensità.

Toro – Giornata serena, ideale per dedicarti alla casa o a una passione personale. Ti senti stabile e in equilibrio.

Gemelli – Socialità piacevole, ma scegli ambienti che ti stimolino davvero.

Cancro, segno del giorno – Emozioni in primo piano, ma non disordinate. Oggi sei capace di ascoltare, comprendere e offrire sostegno senza perdere te stesso. È un momento favorevole per rafforzare un legame affettivo o chiarire una distanza.

Consiglio escursione: rilassati lungo la spiaggia di Marina di Alberese, dove natura e silenzio aiutano a ritrovare centratura emotiva.

Leone – Generoso ma meno esuberante. Una giornata più intima ti fa bene.

Vergine – Precisione anche nel tempo libero. Oggi organizzi senza rigidità.

Bilancia – Cerchi armonia e la trovi nella condivisione.

Scorpione – Profondo ma sereno. Una riflessione importante prende forma.

Sagittario – Energia moderata ma positiva.

Capricorno – Concretezza e senso pratico anche nel relax.

Acquario – Creatività spontanea, favorita da un clima disteso.

Pesci – Sensibile ma forte interiormente.