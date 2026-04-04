FOLLONICA – Prosegue con determinazione l’attività di controllo del territorio e ripristino della legalità condotta dall’amministrazione comunale di Follonica. Negli ultimi giorni, la Polizia locale ha portato a termine un’importante operazione mirata nel centro abitato, finalizzata al contrasto della sosta di veicoli privi della necessaria copertura assicurativa.

L’intervento ha portato finora al sequestro e alla rimozione di 17 veicoli: nello specifico 10 autovetture, 5 motocicli e 2 ciclomotori. Complessivamente sono stati notificati 32 verbali di contestazione, con sanzioni amministrative che sfiorano i 17.000 euro, a cui si aggiungeranno le spese di rimozione e custodia a carico dei proprietari.

Sull’esito dell’operazione è intervenuto il primo cittadino, Matteo Buoncristiani, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole per la civile convivenza: “Questa operazione testimonia l’impegno costante della nostra Polizia locale nel garantire il decoro e la sicurezza delle nostre strade. La presenza di veicoli non assicurati nel centro abitato rappresenta non solo una violazione del Codice della strada, ma un potenziale rischio per l’intera comunità. Monitorare e intervenire tempestivamente è una priorità per questa amministrazione, con l’obiettivo di restituire ordine e sicurezza ai cittadini”.

L’assessore Giorgio Poggetti ha voluto ribadire gli aspetti tecnici e normativi che rendono necessari tali controlli, ricordando che l’obbligo di copertura vige anche per i mezzi fermi: “È fondamentale che passi un messaggio chiaro: un veicolo parcheggiato su strada pubblica o aperta al pubblico deve essere obbligatoriamente assicurato, anche se inutilizzato da tempo. Anche in sosta, infatti, un mezzo può essere coinvolto in incidenti o dinamiche che causano danni a persone o cose; senza assicurazione, viene meno la tutela dei terzi danneggiati. Per questo motivo, i controlli non si fermeranno qui: nelle prossime settimane analogo servizio sarà esteso con la stessa capillarità anche alla zona artigianale della città”.

L’amministrazione comunale invita pertanto i proprietari di veicoli in disuso a verificare la regolarità della propria posizione o a procedere alla corretta demolizione dei mezzi, al fine di evitare pesanti sanzioni e il sequestro del bene.