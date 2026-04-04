AREZZO – Scoppi e fiamme. Momenti di forte apprensione nel pomeriggio ad Arezzo, dove un’ambulanza è stata distrutta da un incendio divampato in via dell’Anfiteatro. Il mezzo si trovava fermo davanti all’ingresso della sede quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Nel giro di pochi minuti il rogo si è esteso a tutta la struttura del veicolo, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio del mezzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Arezzo, con una squadra e un’autobotte per un totale di sette unità. I soccorritori hanno lavorato per contenere e spegnere l’incendio dell’ambulanza, riuscendo a evitare conseguenze più gravi.

Nonostante la rapidità dell’intervento, il mezzo è andato completamente distrutto.

Danni e persone coinvolte

L’incendio ha provocato anche lievi danni agli edifici vicini, principalmente a causa del fumo denso e del forte calore sprigionato durante il rogo.

Alcuni operatori volontari presenti sul posto sono rimasti lievemente intossicati, probabilmente per l’inalazione dei fumi, e sono stati assistiti dai sanitari.

Sul posto sanitari e forze dell’ordine

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche il 118 e la Polizia, che hanno gestito la sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi di soccorso e sulle possibili criticità legate a eventi improvvisi come quello avvenuto nel cuore della città.

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