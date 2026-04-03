GAVORRANO – Incidente stradale lungo la strada statale 1 Aurelia, nel tratto in direzione Livorno all’altezza di Gavorrano. Coinvolta un’autovettura.
Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavorrano e l’elisoccorso Pegaso 3, atterrato per consentire il trasferimento di uno dei feriti.
Due le persone coinvolte: una donna di 69 anni è stata trasportata in codice 2 con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa, mentre un uomo di 68 anni è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.
Presenti anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.