MANCIANO – Un ragazzo minorenne è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 74, nel territorio del Comune di Manciano. L’incidente stradale che ha coinvolto una moto. L’allarme è stato lanciato alle ore 14:23, con l’attivazione immediata del 118 della Asl Toscana Sud Est, intervenuto per prestare soccorso.

I mezzi intervenuti e la dinamica

Sul posto sono arrivati i sanitari con l’automedica di Pitigliano e l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Pitigliano, supportati anche dall’elisoccorso Pegaso 2. Presenti inoltre le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto una motocicletta, ma restano ancora da accertare le cause precise.

Trasporto in ospedale in codice 2

Per il ferito è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito in codice 2 all’ospedale Le Scotte, struttura di riferimento per le emergenze nella zona.

Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far pensare a un pericolo immediato di vita.

Accertamenti in corso

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo le arterie della zona, spesso teatro di incidenti. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.