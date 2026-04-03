MONTEMERANO – Un bambino di 10 anni è rimasto ferito questa sera cadendo dal monopattino. L’incidente è avvenuto lungo una strada del centro abitato di Montemerano, nel comune di Manciano. Secondo le prime informazioni, il ragazzino sarebbe caduto autonomamente.

L’allarme e i primi soccorsi

A prestare i primi aiuti sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il numero di emergenza. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri.

Intervento dell’elisoccorso

Vista la dinamica dell’accaduto e la giovane età del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il bambino è stato quindi stabilizzato e trasferito rapidamente all’ospedale di Grosseto per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.