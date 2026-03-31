GROSSETO – In occasione del derby Siena–Grosseto, in programma giovedì 2 aprile, l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare un momento di condivisione e partecipazione dedicato ai tifosi biancorossi.

Considerata l’impossibilità di seguire la squadra in trasferta, sarà allestito un maxischermo allo stadio Carlo Zecchini, a partire dalle 18:00, per consentire a tutti di vivere insieme la partita in un clima di passione e appartenenza.

Per l’occasione sarà aperta la Curva Nord, con una capienza massima di 1000 persone, così da garantire una fruizione ordinata e sicura dell’evento. Sono già state predisposte tutte le necessarie misure di sicurezza: saranno presenti quattro steward, addetti antincendio e una o due ambulanze a presidio dell’area. È stato inoltre effettuato il sopralluogo tecnico con la ditta incaricata, che ha individuato la collocazione del maxischermo davanti alla curva.

Nella giornata di domani la relativa delibera sarà sottoposta all’approvazione della Giunta comunale; successivamente verrà inoltrata la richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo, nel rispetto della normativa vigente.

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai tifosi e alla squadra, in occasione di un appuntamento particolarmente sentito dalla città.

“Questo è un messaggio per i nostri tifosi – ha dichiarato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Sappiamo quanto sia difficile non poter essere presenti a Siena per un derby così sentito. Proprio per questo abbiamo voluto esserci, insieme a loro, creando un momento di condivisione nella casa dei tifosi, allo stadio Zecchini. È un gesto semplice ma concreto, per dire che Grosseto c’è, che i suoi tifosi non vengono lasciati soli e che, anche a distanza, possiamo far sentire tutta la nostra passione. Il calcio è della sua gente, il Grosseto è dei grossetani e dei suoi tifosi. Giovedì riempiamo la Curva Nord e dimostriamo ancora una volta cosa significa appartenere a questa città”.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare, portando con sé colori, bandiere e spirito sportivo, per sostenere insieme il Grosseto anche a distanza. Il calcio è della sua gente. Il Grosseto è dei grossetani.