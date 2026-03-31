VENTURINA – Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi a Venturina, lungo la Aurelia sud. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita dalla carreggiata finendo fuori strada.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Livorno, che hanno lavorato per estricare un uomo rimasta incastrata all’interno della macchina.
Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorritori, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’occupante.
Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.