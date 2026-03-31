MONTE ARGENTARIO – Otto le borse di studio destinate ai neodiplomati dell’Istituto tecnico nautico di Porto Santo Stefano. A pubblicare il bando bando l’associazione Marittimi Argentario in collaborazione con il Comune di Monte Argentario, per sostenere la formazione e l’inserimento professionale dei giovani del territorio nel settore marittimo, valorizzando al contempo la storica vocazione marinara dell’Argentario.

Le borse di studio copriranno, in tutto o in parte, i costi di iscrizione e frequenza a corsi di formazione professionale marittima riconosciuti, tra cui corsi Stcw, corsi di specializzazione nautica e altri percorsi accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’erogazione avverrà a rimborso delle spese documentate, secondo le modalità stabilite dall’Associazione promotrice.

Possono presentare domanda i giovani in possesso del diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Nautico di Porto Santo Stefano nell’anno scolastico 2024/2025, di età non superiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano assegnatari di altre borse di studio analoghe per la medesima finalità.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026. Può essere inviata tramite Pec all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano presso l’associazione Marittimi Argentario contattando il referente al 339/4512944. I candidati dovranno allegare alla domanda: copia del documento di identità, copia del diploma o autocertificazione, curriculum vitae e lettera motivazionale.

Sul sito del Comune è disponibile il bando integrale con allegato lo schema di domanda.