GROSSETO – Sono 6 i posti disponibili alla cooperativa Uscita di Sicurezza di Grosseto per il bando 2026 del servizio civile universale, nell’ambito dei progetti promossi da Legacoop Toscana sul territorio, che impiegheranno, nel complesso, 12 volontari.

Nel dettaglio, i posti disponibili all’interno della cooperativa Uscita di Sicurezza sono così distribuiti: 1 volontario per il progetto “Salutamente”, 3 volontari per il progetto “Oltre il muro” e 2 volontari per il progetto “Senza margine”, che vedranno i giovani dai 18 ai 28 anni operare nei territori di Grosseto e Orbetello.

I progetti si inseriscono in un ampio sistema di interventi sociali che spaziano dall’inclusione delle persone con disabilità al sostegno degli anziani non autosufficienti, fino al contrasto della marginalità sociale e al supporto di persone con fragilità psicologica e dipendenze.

Il servizio civile universale avrà una durata di un anno, con avvio previsto a ottobre, un orario flessibile e un assegno mensile di 519,47 euro. Possono partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni: le domande devono essere presentate online entro l’8 aprile 2026 sul sito legacooptoscana.coop/servizio-civile. Per richiedere di partecipare ai progetti che coinvolgono la cooperativa Uscita di Sicurezza occorre indicare il territorio di riferimento: Grosseto o Orbetello.

Dopo una prima fase di formazione, i volontari saranno inseriti in diversi contesti operativi, tra cui centri diurni, strutture residenziali, servizi educativi e progetti di inclusione sociale. L’esperienza rappresenta anche un’importante occasione di avvicinamento al mondo del lavoro: una significativa percentuale dei partecipanti alle precedenti edizioni è stata successivamente assunta dalle cooperative ospitanti.

Entrando più nel dettaglio: il progetto “Senza margine” punta a lavorare sull’inclusione e sulla partecipazione alla vita sociale delle persone in condizioni di fragilità e marginalità. I due volontari saranno coinvolti nelle attività di supporto e reinserimento sociale, operando nelle sedi della cooperativa di via Giordania e via Ximenes a Grosseto.

Con “Oltre il muro”, i volontari in servizio civile potranno partecipare alla cura e all’inclusione sociale di persone anziane non autosufficienti o con diverse abilità. I volontari affiancheranno operatori e professionisti presso il centro diurno “Mare” di Orbetello, la Rsa “Costa d’Argento” di Orbetello e la Rsd “Il Sole” di Grosseto, partecipando alle attività educative, assistenziali e riabilitative.

“Salutamente” è rivolto all’inclusione di adulti con disturbi della salute mentale e problemi di dipendenza. Il volontario sarà inserito nel laboratorio “L’Abbriccico” di Grosseto, affiancando gli operatori nelle attività educative, relazionali e di accompagnamento degli utenti, favorendone autonomia e integrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://legacooptoscana.coop/servizio-civile/.