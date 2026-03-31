ORBETELLO. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 31 marzo, lungo via Maremmana, nella zona della Polverosa, nel comune di Orbetello, tratto viario che collega l’area rurale con la fascia costiera dell’Argentario. L’allarme è scattato alle ore 16:52, quando la centrale operativa del 118 Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi per uno scontro che ha coinvolto due autovetture. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Albinia. I sanitari hanno prestato le prime cure a un uomo di 72 anni, successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2, indicativo di condizioni di media gravità. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’accaduto e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.