GROSSETO – Circa 400 persone, arrivate da diverse parti del mondo, stanno trascorrendo un soggiorno in Maremma in occasione della Pasqua ebraica, Pesach. La delegazione è composta principalmente da visitatori provenienti dagli Stati Uniti, ma anche dal Canada e da numerosi paesi europei.

Il gruppo è ospitato in una struttura ricettiva situata lungo la costa maremmana, scelta come base per vivere alcuni giorni di vacanza e, al tempo stesso, celebrare uno dei momenti più importanti del calendario religioso ebraico.

Durante il periodo di Pesach, che ricorda la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto, i partecipanti seguono momenti di incontro e ritualità condivisa, alternati ad attività di svago e scoperta del territorio.

La presenza della delegazione indica un flusso turistico significativo, che conferma il ruolo della provincia di Grosseto come destinazione capace di unire ospitalità, natura e dimensione culturale, anche in occasione di eventi e ricorrenze religiose di rilievo internazionale.