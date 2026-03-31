AMIATA – L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana presenta il programma dei centri estivi 2026, con attività articolate per fasce di età e con un calendario coordinato con le altre proposte del territorio, dedicate a bambini e adolescenti.

“Tra le novità di quest’anno, per quanto riguarda l’infanzia – sottolinea Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano con delega all’istruzione – i centri estivi sono stati prolungati fino all’11 settembre così da coprire l’intero periodo estivo. Inoltre, per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie, abbiamo fatto uno sforzo organizzativo in più nella definizione del calendario, scegliendo le settimane in cui svolgere le attività, in modo da evitare sovrapposizioni con altri progetti di valore presenti nei comuni, destinati alle stesse fasce di età.

Così ampliamo le opportunità educative e sociali e permettiamo ai ragazzi di partecipare a più esperienze. Allo stesso tempo è un aiuto concreto per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori: grazie all’integrazione tra le iniziative dell’Unione e le altre sul territorio, riusciamo a coprire tutto il mese di luglio. E questo è fondamentale per i bambini più piccoli della primaria. Sarebbe importante in futuro coprire anche agosto.

I bambini dei Comuni dell’Unione possono partecipare a tutti i centri estivi attivati sul territorio, indipendentemente da dove si svolgono. Questo consente alle famiglie di scegliere liberamente anche quando l’offerta si sposta da un territorio all’altro”.

“Inoltre il principio solidaristico tra i Comuni dell’Unione che compartecipano alle spese – conclude Cinzia Pieraccini – permette di partecipare ai campi estivi anche ai bambini che risiedono nei Comuni più piccoli, nei quali, non avendo abbastanza iscritti, sarebbe impossibile far partire il servizio in modo autonomo, mentre riusciamo a farlo all’interno del sistema dell’Unione.”

Nel dettaglio, i centri estivi per l’infanzia si svolgeranno dal 2 luglio all’11 settembre nelle scuole dell’infanzia di Arcidosso, Santa Fiora (dalle ore 8 alle 16, con opzione pranzo e uscita flessibile) e Semproniano (dalle ore 8 alle 13).

Per la scuola primaria sono previsti due periodi: dal 13 al 17 luglio e dal 27 al 31 luglio, dalle 9 alle 17, con attività in piscina, escursioni, laboratori e sport.

I centri estivi per gli adolescenti si svolgeranno al mare, in campeggio, dal 30 giugno al 5 luglio.

“L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana conferma una visione concreta di servizio pubblico, capace di mettere insieme risorse e bisogni per le famiglie e i giovani – sottolinea il presidente dell’Unione Federico Balocchi. Nel 2025 i centri estivi hanno registrato circa 300 partecipanti, un dato che testimonia l’importanza e l’apprezzamento del servizio.

Fondamentale ogni anno è la compartecipazione economica dei Comuni per garantire ai cittadini una spesa più accessibile e contenuta. Quest’anno le amministrazioni sostengono i centri estivi con 35mila euro, coperti in quote differenti in base al principio solidaristico. È una scelta chiara: sostenere le famiglie, favorire la socialità dei più giovani e garantire pari opportunità su tutto il territorio dell’Unione”.

Quando apriranno le iscrizioni ne sarà data comunicazione.