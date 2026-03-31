MONTOPOLI – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 31 marzo, lungo Fi-Pi-Li, all’altezza dell’uscita di Montopoli in Val d’Arno in direzione mare.

Nello scontro sono rimasti coinvolti due autovetture, un furgone e un camion. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Pisa.

I soccorritori hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere, affidandoli poi al personale sanitario del 118. Nonostante i tempestivi soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di un uomo.

Sul posto è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite con la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dell’incidente.

Presenti anche la Polizia stradale e il personale Avr per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Restano da chiarire le dinamiche del sinistro.