GAVORRANO – “A quasi un mese dall’adozione dell’ordinanza 48 del 3 marzo 2026, relativa all’istituzione del divieto di sosta in via Arno, all’intersezione con via Ombrone in località Potassa, la situazione sul posto è rimasta invariata”. A chiedere spiegazioni è il gruppo di minoranza “Noi per Gavorrano“.

“Nonostante il provvedimento sia stato emanato per rispondere alle segnalazioni dei cittadini e per risolvere una criticità evidente legata alla sicurezza dell’incrocio, la segnaletica prevista non è stata ancora installata. Di conseguenza, l’ordinanza risulta tuttora priva di efficacia e il pericolo segnalato continua a sussistere – interviene il capogruppo Andrea Maule, che da tempo segue la situazione -. Quella di Potassa è una problematica che ho segnalato più volte all’assessore Tonini. Dopo tanto tempo, è finalmente arrivata l’ordinanza, ma oggi sembra che tutto si sia nuovamente fermato nel nulla più assoluto. Nel frattempo, però, la situazione di pericolo resta esattamente la stessa”.

Maule sottolinea come il nodo non sia più la decisione amministrativa, ma la sua concreta attuazione. “Qui non stiamo parlando di opere complesse o interventi strutturali. Si tratta semplicemente di installare la segnaletica prevista. È un passaggio essenziale, perché senza i cartelli l’ordinanza non è efficace e non produce alcun risultato concreto”.

Da qui il richiamo diretto all’Amministrazione comunale. “Sollecito l’assessore Tonini a riprendere immediatamente in mano la situazione e a porvi finalmente fine. Non è accettabile che, dopo aver riconosciuto un problema di sicurezza, si lasci tutto sospeso per settimane”.

E conclude con una domanda che pesa come un monito: “Vogliamo intervenire prima che accada qualcosa di grave, oppure si intende aspettare la tragedia?”