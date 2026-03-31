GROSSETO – Un uomo di 55 anni ha avuto un malore durante la partita in un centro sportivo a Grosseto. Purtroppo nonostante il trasporto in ospedale non ce l’ha fatta. L’uomo verso le 19 stava giocando con alcuni amici quando si è sentito male.

Il centro sportivo ha allertato immediatamente i i soccorsi; nel frattempo hanno iniziato le manovre di rianimazione con l’ausilio del defibrillatore.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce rossa di Grosseto e l’automedica. Gli operatori sanitari hanno continuato le manovre insistentemente e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’uomo è morto in ospedale.