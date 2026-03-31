GROSSETO – Un blackout telefonico e della rete internet sta interessando la sede del distretto sanitario Asl di via Don Minzoni a Grosseto, causando disagi significativi alle attività quotidiane e all’accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Struttura non raggiungibile

A causa di un guasto sulla rete del gestore, l’intera struttura sanitaria risulta non raggiungibile telefonicamente. Il problema riguarda anche la connessione internet, attualmente interrotta, con conseguenti difficoltà operative per gli uffici.

Segnalazione e intervento tecnico

Il disservizio è stato prontamente segnalato dalla Asl, tramite Estar, al gestore delle reti telefoniche e internet. È stato aperto un ticket di assistenza, e i tecnici sono già al lavoro per cercare di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Servizi temporaneamente isolati

Tra i servizi maggiormente colpiti figurano le segreterie del Consultorio e dell’Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza), che al momento non risultano contattabili. Risultano inoltre fuori uso anche i numeri di telefono fisso delle singole utenze della struttura.

Tempi di ripristino incerti

Al momento non è ancora chiaro quando il servizio tornerà alla normalità. L’auspicio è che l’intervento tecnico possa risolvere il guasto in tempi rapidi, riducendo al minimo i disagi per utenti e operatori sanitari.