GROSSETO – Un’auto è finita nella fossa latarale dopo lo scontro con un’altra vettura sulla strada della Trappola, vicino alla rotatoria dell’Aurelia antica, all’entrata di Grosseto.

L’altra auto è finita contro il guard rail. Prima di carambolare in fossa una delle vetture ha perso un pneumatico che è finito in mezzo alla strada.

Sul posto le ambulanze della Croce rossa e della Misericordia che hanno soccorso i due feriti (uno di 19 anni e l’altra di 60, entrambi grossetani) portandoli in ospedale e la Polizia municipale per i rilievi.