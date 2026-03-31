PUNTA ALA – Traguardo di grande prestigio per il Golf Club Punta Ala. Il CONI, con comunicazione firmata dal Presidente Luciano Buonfiglio, ha conferito al club maremmano la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2024. “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e dà valore al nostro percorso – ha commentato la società puntina – Un’onorificenza che premia le benemerenze maturate in oltre 60 anni di attività e che testimonia, davanti a tutto il mondo sportivo, il valore del lavoro svolto dai nostri atleti, tecnici e dirigenti, nonché il contributo dato alla crescita e all’affermazione dello sport italiano. Fondato nel 1964, il nostro circolo rappresenta da sempre un punto di riferimento nel panorama golfistico internazionale: un campo storico, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, simbolo di tradizione e qualità. Un ringraziamento particolare va alla Presidenza Damiani, che negli ultimi anni ha saputo imprimere un impulso nuovo e moderno al club, accompagnandolo in un percorso di crescita e rinnovamento che oggi trova anche in questo prestigioso riconoscimento una significativa conferma. Questo traguardo appartiene a tutta la nostra comunità e ci sprona a guardare avanti con entusiasmo, pronti a raggiungere nuovi obiettivi”.