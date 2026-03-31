GROSSETO – Cinque successi, e un totale di undici podi per l’Atletica Grosseto Banca Tema nella prima giornata del CDS Cadetti andato in scena nella mattinata di domenica 29 marzo tra la pista dello Stadio Carlo Zecchini e le pedane del Campo Scuola Bruno Zauli, dove si sono svolte le gare di lanci. Nella manifestazione riservata agli Under 16 delle province di Grosseto, Siena e Livorno, vincono Matilde Guidoni, 15.07m nel Martello, Niccolò Mangiavacchi, 14.69 nei 100hs, Cloe Meravigli, 7:01.55 nei 2.000m, e Cristian Tursi, doppietta giavellotto/disco con 37.58m e 24.54m.

Gli altri podi di giornata arrivano con i secondi posti di Martina Capani (300m/44.53), Alessandro Di Tommaso (Alto/1.56m) ed Elisa Luschi (Martello/15.07m), e i terzi di Mangiavacchi (300m/39.66), Frida Schiavi (2.000m/7:27.48) e della staffetta 4x100m femminile di Fabiani, Capani, Domenichini e Scali (53.39).

La squadra biancorossa chiude questa primissima fase al terzo posto, sia al maschile che al femminile. Prossimo appuntamento, sempre a Grosseto, domenica 19 aprile, occasione nella quale scenderanno in pista sia Cadetti che Ragazzi (U14).

Gli impegni della compagine grossetana non si fermano qui: arriva infatti l’ennesima convocazione in azzurro per il discobolo Mattia Bartolini e il marciatore Riccardo Rabai, che dal 2 al 4 aprile saranno impegnati insieme ai loro tecnici, Francesco Angius e Fabrizio Pezzuto, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia nel raduno della nazionale italiana in vista dei Campionati Mondiali Under 20 di Eugene e quelli Europei Under 18 di Rieti. Un totale di 129 atleti è stato chiamato dal vice direttore tecnico Tonino Andreozzi per questa importante tappa di avvicinamento, che si svolgerà tra Tirrenia, Formia e San Rocco a Pilli.

Foto: OnYourMarks.it