GROSSETO – Successo di partecipazione ed entusiasmo all’open day del Grosseto Rugby all’impianto Viviana e Francesca di via Lazzeretti. Buona partecipazione per un po’ tutte le categorie giovanili: circa trenta bambini per l’Under 6, una decina per l’Under 8 e l’Under 10, e cinque per l’Under 12. Gli allenamenti, fra teoria e pratica, si sono svolti all’insegna del divertimento e della partecipazione attiva, con attività adatte a ogni fascia d’età. Sono stati proposti esercizi di base come passaggi e placcaggi, sempre in forma ludica e progressiva, per permettere ai bambini di apprendere divertendosi. Per i più piccoli sono stati ripresi e sviluppati anche i giochi già sperimentati durante i due mesi del progetto scuole, favorendo così continuità e maggiore sicurezza nei movimenti.

Grande attenzione è stata data anche alla socializzazione e allo spirito di squadra, valori fondamentali del rugby. In questo senso, il terzo tempo ha rappresentato un momento particolarmente significativo: sono stati coinvolti anche i genitori, creando un clima di condivisione e partecipazione collettiva che ha rafforzato il senso di comunità attorno alla società.

Nel complesso, l’esperienza è stata molto positiva sia dal punto di vista sportivo che educativo, ponendo delle ottime basi per il proseguimento delle attività nella prossima stagione.

Continua con soddisfazione la stagione agonistica delle giovanili della società biancorossa. Nel campionato interregionale, secondo successo di fila per gli Under 18 Diego Vena e Thomas Chechi, che con la maglia del Tirreno Rugby fanno registrare sul campo amico di Piombino il bel 17-7 contro il Cavalieri Union Prato Sesto.

Ancora bei risultati, crescita ed esperienza per gli Under 10 allenati dalla coach Chiara Castellana, che assieme al Rosignano hanno preso parte al concentramento in casa del Rufus San Vincenzo. Contro Elba e Piombino sono arrivati due successi rispettivamente per 11-4 e 11-5. In campo anche gli Under 8 guidati dall’allenatore Agostino Bencivenga che hanno portato a casa una vittoria, un pareggio e una sconfitta assieme ai coetanei del Rufus, ma soprattutto miglioramenti continui e tanti sorrisi.