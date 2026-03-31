FOLLONICA – Trasferta spagnola per una rappresentativa del Follonica Hockey Evergreen Under 13, che parteciperà alla quinta edizione del MNSport Rink Hockey International Tournament di Calafell in programma dal 1 al 3 aprile. La squadra biancoceleste, che porterà una rosa della categoria Under 11 vista la diversa definizione di categorie, sarà integrata da una rappresentativa del Cp Grosseto.
Questa la rosa del Follonica Evergreen: Croci, Esposito, D’Agostino, Nerozzi, Rosadini, Marinoni (Cp Grosseto), Spinosa (Cp Grosseto), Mantovani (Cp Grosseto), Bianchi (Siena). All Franco Polverini.
Così il calendario delle qualificazioni:
Follonica Hockey-RHC Wolfurt (1 Aprile alle 17.25)
HC Sant Just-Follonica Hockey (2 Aprile alle 10.00)
CP Vilanova-Follonica Hockey (2 Aprile alle 16.15)
Per seguire le fasi del torneo questo è il link: https://www.competitionbuilder.com/t/5e-rink-hockey/welcome
FOLLONICA – Trasferta spagnola per una rappresentativa del Follonica Hockey Evergreen Under 13, che parteciperà alla quinta edizione del MNSport Rink Hockey International Tournament di Calafell in programma dal 1 al 3 aprile. La squadra biancoceleste, che porterà una rosa della categoria Under 11 vista la diversa definizione di categorie, sarà integrata da una rappresentativa del Cp Grosseto.