GROSSETO – Cosa significa oggi essere uomini? Da questa domanda è partita la riflessione che ha animato la notte del Liceo classico al Polo Aldi di Grosseto, tra teatro, musica e interventi degli studenti.

La manifestazione è giunta alla sua dodicesima edizione.

Venerdì 27 marzo il liceo Carducci-Ricasoli ha organizzato una serata di festa alla presenza della dirigente Giorgia Ricci e del responsabile d’indirizzo Claudio Ronconi. Dalle 18 alle 23, nell’aula magna e in alcune aule trasformate per l’occasione in laboratori teatrali, si sono alternati spettacoli e interventi di studenti e studentesse di tutte le classi.

Il tema “Homo sum” e la riflessione sull’umanità

Al centro della serata il tema “Homo sum”, filo conduttore dell’edizione 2026, che ha guidato una riflessione profonda sull’essere umano nel mondo contemporaneo.

“Il nostro tempo è attraversato da guerre, odi e violenze visibili e invisibili – hanno spiegato gli studenti organizzatori –. Ci muoviamo tra conflitti che incendiano il mondo, ma anche ferite quotidiane che cancellano il volto dell’altro, fino al rischio di un’umanità smarrita nella fredda logica delle macchine e dell’intelligenza artificiale. È un tempo che ci chiede con forza: che cosa significa oggi essere uomini?”.

Spettacoli tra classico e contemporaneo

Il programma ha proposto un ricco percorso tra teatro classico e linguaggi contemporanei. Tra le rappresentazioni, Lisistrata di Aristofane, una rivisitazione de Il seccatore di Orazio e Heautontimorumenos (Il punitore di se stesso) di Terenzio.

Accanto ai classici, spazio anche a opere più moderne come Fahrenheit 451, un musical originale in lingua inglese ispirato a Inside Out, oltre a video, monologhi, omaggi alla Divina Commedia e riflessioni sull’Oltreuomo di Nietzsche.

Il valore della cultura umanistica

La serata, aperta al pubblico, ha rappresentato un momento di condivisione e partecipazione, celebrando non solo il mondo classico e umanistico, ma anche quei valori che, anche in tempi complessi, contribuiscono a definire la nostra umanità.

Un’iniziativa che ha messo al centro creatività, pensiero critico e partecipazione, confermando il ruolo del liceo classico come spazio vivo di formazione e crescita.